"Ho una cintura esplosiva", rapinatore solitario svaligia il discount

Il malvivente è entrato in azione nel tardo pomeriggio di domenica terrorizzando il cassiere che non ha potuto far altro che consegnargli il contante

Rapinatore solitario in azione, nel tardo pomeriggio di domenica, con un colpo messo a segno alla Lidl di via al Mare di San Giovanni in Marignano. Il malvivente ha agito intorno alle 18, mentre nel negozio c'erano parecchi clienti, presentandosi al cassiere e intimadogli di dargli i soldi altrimenti si sarebbe fatto saltare in aria con la cintura esplosiva che indossava. Un ordigno che nessuno ha visto ma che ha terrorizzato il dipendente del discount che non ha potuto far altro che consegnargli i soldi della cassa. Una volta arraffato il contante, il rapinatore è fuggito in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce mentre dal Lidl è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i carabinieri. Gli inquirenti dell'Arma hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili ad identificare il malvivente. Non si esclude che l'uomo passa essere lo stesso che abbia agito in un discount di Cattolica nel pomeriggio di venerdì scorso.