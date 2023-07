Da Hong Kong a Cattolica, 18 medici odontoiatri nella Regina per un corso di specializzazione

Dal 24 al 26 luglio, 18 medici odontoiatri provenienti da Hong Kong si sono incontrati a Cattolica per frequentare un corso di specializzazione diretto da Giacomo Fabbri, dello studio ‘Ban Mancini Fabbri’, dal titolo: "Moderni orientamenti terapeutici in protesi fissa e implantologia". I medici sono stati ospiti per tre giorni presso l’Hotel Europa Monetti, dove hanno seguito le lezioni teoriche dalla sala convegni sia per la parte teorica, che mediante una connessione streaming con lo studio dentistico per la parte pratica.

Attraverso lezioni frontali e attività esperienziali dirette, sono state mostrate le tecniche più innovative nella protesi estetica ed implantologia proposte da Giacomo Fabbri, odontoiatra e relatore invitato in tutto il mondo a presentare tematiche relative la riabilitazione estetica in protesi fissa.

Questo di luglio non è un appuntamento isolato, ma l’ultimo di una serie di incontri che ha visto arrivare nella cittadina romagnola numerosi professionisti da Beirut, dalla Russia e dall’Arabia Saudita, facendo di Cattolica un polo internazionale nella formazione e specializzazione odontoiatrica.

“Per me è una grande soddisfazione accogliere questi gruppi di dentisti nella mia città, dare loro la possibilità di conoscere la nostra cultura, la nostra terra e promuovere le attività locali – ha affermato Fabbri - Cattolica ha un grande potenziale e ho sempre ricevuto ottimi riscontri da questi colleghi che hanno così l’occasione di abbinare un’approfondita attività didattica, a giorni di vacanza con la propria famiglia. Se l’aeroporto di Rimini fosse collegato meglio con gli hub europei, sarebbe tutto molto più facile”.