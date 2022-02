L'hotel si trasforma in un Grande Fratello, la prima coppia selezionata va in tv da Elisabetta Canalis

Comincia a prendere forma lo Stupido Hotel Show, la vacanza di 5 giorni a 1 euro a notte che il direttore dello Stupido Hotel di Rimini Fabio “Siva” è pronto ad offrire dal 2 al 29 giugno (l’incertezza tuttora legata alla pandemia non consente ad oggi di programmare l’inizio per Pasqua come originariamente immaginato) a tutte le coppie che accetteranno di trascorrerla in diretta streaming 24 ore al giorno.

La prima coppia scelta da Fabio è formata da Monika Martignani, 42 anni, originaria di Imola, impiegata logistica, e da Giovanni Bottiglieri, 43 anni, originario di Ferrara, ingegnere, residenti a Bologna. "Facciamo un salto allo Stupido Hotel perché fare cose stupide insieme rende la vita più divertente", motivano la loro partecipazione ai casting di selezione dei partecipanti. Sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram e sul canale YouTube dello Stupido Hotel Show è visibile il video con cui Monika e Giovanni si sono candidati alle selezioni dei partecipanti.

"Mi hanno colpito il modo in cui si sono posti davanti alla telecamera e la loro complicità – spiega Fabio –. Sono convinto che l’entusiasmo e l’originalità debbano essere le caratteristiche principali dei protagonisti dello Stupido Hotel Show, che devono essere persone che hanno qualcosa di interessante da comunicare e da condividere con gli altri già lontano dallo schermo".

E giovedì prossimo (10 febbraio) Fabio farà una comparsata nel corso della trasmissione Vite da copertina-Tutta la verità su… condotta da Elisabetta Canalis e in onda su Tv8 (canale 8 del digitale terreste e 508 di Sky) alle 8 per parlare dello Stupido Hotel Show e della grande risonanza che ha avuto a livello nazionale, con più di cinquanta fra testate giornalistiche ed emittenti televisive e radiofoniche che hanno parlato di questa idea. "Non sono riuscito a resistere alla tentazione di invitare Elisabetta Canalis a partecipare – confessa Fabio –. Sta a voi scoprire che cosa mi ha risposto".