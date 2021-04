Hotel controllato dalla Polizia, trovati diversi clandestini: scattano espulsioni e denunce

La proprietaria, già ammonita in altre circostanze per analoghi motivi, è stata denunciata in stato di libertà per non aver ottemperato alla comunicazione degli ospiti della struttura ricettiva alla Questura

Giovedì mattina il nucleo volanti della Questura, unitamente al personale della Divisione Amministrativa, ha effettuato un controllo avventori/amministrativo all’interno di un Hotel in via Pomezia, a Rimini. Ad accoglierli c’era la moglie del proprietario, una donna di 40 anni, che fornendo l’elenco dei presenti all’interno dell’albergo, ha ammesso che vi era stata qualche sua mancanza in merito alla registrazione dei clienti. "Non riesco a negare l'accesso alle persone che cercano riparo la notte" si è giustificata agli agenti

Gli agenti hanno accertato che gli occupanti di una camera dell’hotel, due tunisini di 44 e 25 anni, erano sprovvisti di documenti validi per procedere all’identificazione. E così mediante la Sala Operativa si è quindi riusciti ad accertare l’identità dei due soggetti: entrambi avevano l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per problemi precedenti.

All’interno della struttura sono stati trovati anche un brasiliano di 47 anni e due peruviani di 37 e 27 anni. I poliziotti hanno subito nutrito dubbi in merito alla loro identità dichiarata, e così sono stati accompagnati in Questura per identificarli e valutare la posizione sul territorio nazionale.

L’uomo brasiliano e il 37enne peruviano sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di clandestinità, mentre il 27enne è stato trattenuto e messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione che ha provveduto ad avviare le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

