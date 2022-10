In tavola le verdure dell'orto e zero sprechi, è di Igea Marina il miglior hotel eco-sostenibile d'Italia

E’ un hotel eco-sostenibile. In tutto e per tutto. A tavola si mangia la frutta e la verdura che arriva dall’orto di famiglia. Il vino è biologico. La struttura è plastic free e in ogni area si differenzia qualsiasi tipo di rifiuto. La mission dell’Hotel Daniel, tre stelle di Igea Marina, continua a regalare grandi soddisfazioni: al Ttg di Rimini la struttura è stata eletta da Legambiente come miglior hotel per essersi distinto negli anni per l’impegno e il lavoro svolto per rendere la struttura sempre più ecosostenibile. Inaugurato nel 1968 e gestito dalla famiglia Giorgetti, attiva nell’ospitalità fin dal lontano 1954, ha come parole chiave: raccolta differenziata, prodotti ecologici per la pulizia degli ambienti, lotta allo spreco, attenzione al risparmio; promozione della gastronomia locale, coltivazioni Bio e a basso impatto ambientale.

“E’ un tema su cui ci crediamo in prima persona ed è davvero molto apprezzato dai nostri clienti, nei confronti dell’ambiente notiamo un’attenzione crescente”, racconta la titolare, Lorena Giorgetti. Negli ambienti dell’Hotel Daniel, 19 stanze, tutto è a misura di sostenibilità: le cannucce per bere sono in carta, nei bagni addio ai kit e spazio solo ai dispenser, la piscina utilizza filtri all’avanguardia per un minor utilizzo di cloro e risparmio d’acqua. Non mancano pannelli solari e impianto fotovoltaico: “Il caro bollette c’è stato anche per noi, ma l’aggravio è stato contenuto. Non siamo autosufficienti al 100%, ma c’è massima attenzione alle energie rinnovabili”, spiega la titolare.

Se un cliente decide di rinunciare per un giorno a cambiare gli asciugamani in stanza, dalla reception arriva un codice con il quale è possibile, attraverso i canali di up2you, piantare un nuovo albero. “Molte famiglie apprezzano e dedicano l’albero con il nome del figlio”, spiega la proprietà. Anche a tavola massima attenzione, con prodotti a km0, dall’orto che dista un chilometro dall’albergo arrivano pomodori, peperoni, zucchine, fiori di zucca, fichi e ciliegie. Poi c’è il tema del risparmio energetico: l’aria condizionata va solo se nell’ambiente è inserita l’apposita scheda, mentre sono stati posti dei riduttori per i flussi dell’acqua. Zero sprechi e rispetto per l’ambiente: “Molti clienti ci scelgono proprio per la nostra filosofia – conclude Lorena -, a Milano avevamo già vinto da Legambiente l’Oscar Ecoturismo 2019. Questo nuovo riconoscimento ci spinge a proseguire in questa direzione”.