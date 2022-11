Blitz delle forze dell'ordine nell'hotel fantasma: lavorava senza licenza non registrando gli ospiti

Un hotel "fantasma" quello scoperto dalle forze dell'ordine dove, senza alcun tipo di registrazione, venivano ospitati anche clandestini in una struttura dove è stata constata anche la totale mancanza di misure di sicurezza. Il blitz della polizia di Stato, insieme agli agenti del comando Polizia Locale di Viserba e ai carabinieri della Stazione, ha visto partecipare anche i funzionari dell'Asl e i funzionari del Comune di Rimini. Dagli accertamenti è emerso che il titolare, pur avendo restituito la licenza di albergatore, continuava ad ospitare persone non registrandole e non pagando alcun tipo di tassa. Quando le divise si sono presentante nella struttura ricettiva hanno identificato 14 persone tra cui due cittadini extra Cee risultati irregolari sul territorio italiano. Per questi ultimi, accompagnati in Questura, sono scattate le procedure per l'espulsione. La gestione dell'hotel, secondo gli inquirenti, è risultata essere "palesemente abusiva" col titolare che era "tollerante di fatto verso situazioni che costituiscono motivi di grave pregiudizio al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica e totalmente inadempiente nei confronti dell’erario". L'uomo è stato denunciato e, al momento, sono in corso ulteriori indagini per verificare ulteriori aspetti amministrativi, penali, tributari e igenici.