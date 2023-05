Hotel ai raggi X, 25 controlli: 4 strutture a rischio declassifica. In un caso interviene la Polizia locale

Il Comune lo aveva annunciato sin da inizio anno. Per voce dell’assessore Juri Magrini. Passare ai raggi X gli hotel per verificare la coerenza delle stelle con i servizi offerti. E in vista dell’inizio della stagione estiva ci sono i primi bilanci: è stata avviata l’attività del programma di controllo preventivo negli hotel per la verifica amministrativa circa la coerenza della classificazione alberghiera.

Nei mesi di marzo e aprile, spiega l’amministrazione con una nota in arrivo da palazzo Garampi, sono stati effettuati 25 controlli nelle strutture del territorio comunale da parte del personale amministrativo del settore Sistema e Sviluppo Economico per verificare in via preventiva il rispetto della corretta classificazione in stelle, a garanzia e tutela dell'ospite, oltre che dell'immagine complessiva della città. Si tratta di misure annunciate di verifica, pianificate coinvolgendo anche le rappresentanze degli operatori della ricettività, che hanno l’obiettivo di arrivare a inizio stagione con alle spalle una robusta serie di controlli amministrativi programmati nel periodo precedente.

Le verifiche effettuate hanno messo in evidenza luci e ombre: da una parte sono stati riscontrati hotel che presentavano servizi conformi e standard anche superiori alla classificazione alberghiera assegnata, dall’altra sono state riscontrate carenze e gli uffici hanno avviato l’iter per consentire alle strutture di conformarsi ai requisiti dichiarati. In particolare, sono state avviate 7 diffide con richiesta di ripristino, sono stati avviati 4 procedimenti di declassifica, è stato adottato 1 provvedimento definitivo di declassifica ed è stato richiesto un controllo da parte della Polizia Locale.

L'assegnazione delle stelle, da una a cinque, indirizza la scelta del cliente oltre a orientare i prezzi delle camere, ma questa classificazione, come noto, viene determinata dagli operatori stessi, con un'autocertificazione, che viene allegata alla Scia. I sopralluoghi sono iniziati a partire sia da quelle strutture ricettive che sono state oggetto, negli ultimi tempi, di reclami o segnalazioni, sia da quelle in cui si sono registrati subingressi negli ultimi anni.

L'assessore Juri Magrini aveva spiegato che "si tratta di misure preventive che ci consentono di arrivare a inizio stagione con alle spalle una robusta serie di controlli amministrativi programmati nel periodo precedente, che rientrano nelle attività di verifica da parte del personale amministrativo del settore Sistema e Sviluppo Economico circa il rispetto della corretta classificazione in stelle".