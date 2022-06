Dagli hotel ai ristoranti, 40 attività fanno squadra per promuovere il fascino di San Giuliano a Mare

Si chiama "San Giuliano a Mare. La baia di Rimini" ed è il nuovo progetto di marketing turistico territoriale avviato da un gruppo di operatori del Comitato turistico San Giuliano Mare, guidato da Daniela Mazza, per promuovere e valorizzare uno dei luoghi più belli e identitari della città, quello dove le radici marinare sono più evidenti, i tramonti più belli, le esperienze più autentiche. Un progetto nato dalla consapevolezza che la forte identità di San Giuliano a Mare è da sempre molto presente e rivendicata tra chi ci abita e opera ma mai troppo comunicata all’esterno come proposta distinta e di valore che si inserisce con le sue caratteristiche peculiari nell’offerta più ampia di una destinazione come Rimini.

Una spiaggia diversa da tutte le altre, una baia raccolta ma ricchissima di proposte – culturali, sportive, ludiche, gastronomiche - una darsena splendida dove è bellissimo passeggiare in ogni stagione, un posto da cui è facile raggiungere il centro storico, il quartiere fieristico, Marina centro. Caratteristiche uniche che meritano di essere raccontate e messe a sistema attraverso un progetto strategico e strutturato, coordinato da Silvia Montanari, che tiene insieme strumenti più classici e quelli tipici ma in costante divenire della narrazione digitale.

Sono oltre 40 le attività di San Giuliano, dagli hotel ai ristoranti, dagli esercizi commerciali a chi organizza experience, che si sono associate per avviare una serie di azioni di promozione turistica, a partire da un nuovo portale web, sangiulianoamare.com, che raccoglie informazioni generali, cenni storici, i luoghi da non perdere, i suggerimenti su cosa fare, dove pernottare e mangiare, le esperienze e gli sport a cui ci si può dedicare. Ci sono così il Lungo fiume degli artisti e la meridiana, la piazza della balena e l’installazione gigante Plotzcky, il faro giallo del Marina e l’asta del pesce. E non mancano ovviamente le proposte che hanno il mare come protagonista, dallo yoga sul sup all’alba alle uscite in catamarano e in barca a vela.

Affiancano il sito i canali social Facebook e Instagram - che come tutti i contenuti web sono curati dall’agenzia Radio Bakery Comunicazione - e materiali cartacei come mappe e flyer, il tutto legato coerentemente dall’immagine coordinata originale creata da Inéditart. San Giuliano a Mare. La baia di Rimini ha l’intenzione e l’ambizione di affiancare in un dialogo costante la rigenerazione urbana di questa parte di città prevista dal piano strategico del Comune di Rimini e dalla filosofia dei Borghi del Parco del Mare che si fonda sulla co-progettazione con il territorio per rafforzare il modello di innovazione turistica riminese.

Daniela Mazza, presidente Comitato turistico San Giuliano Mare, spiega: "Siamo allo stesso tempo alla fine e all’inizio di un percorso. Alla fine perché siamo arrivati a conclusione di un iter cominciato da tempo condiviso e partecipato e all’inizio perché da oggi si parte davvero con un lavoro che continueremo a fare insieme a tutti gli operatori che ci seguiranno affiancando l’amministrazione comunale in previsione della progettazione futura”.

Kledi Kadiu, ballerino e insegnante: “Ho scelto di vivere qui grazie a mia moglie che mi ha fatto innamorare di questo posto che è diventato la nostra casa. Il mio lavoro mi porta spesso a essere fuori e quando sono qui vivo appieno la baia e il mare, insieme a tutto il quartiere di cui apprezzo moltissimo i ritmi e la qualità della vita. Mi piacerebbe che la baia di San Giuliano a Mare venisse valorizzata anche attraverso la danza e una prossima occasione sarà il ventennale della Marina”.

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini: “A San Giuliano la componente privata è sempre stata molto dinamica e quella di oggi è un’ulteriore conferma. Questo è un luogo che ha molto da offrire e comunicare, frequentato in ogni momento dell’anno proprio per le sue caratteristiche uniche. L’amministrazione comunale non può che essere a fianco di queste iniziative e lo sarà ancor di più grazie al progetto che prevede 6 milioni di euro di investimenti dedicati alla riqualificazione della passeggiata della sinistra del porto, che diventerà un vero e proprio boulevard che conduce al centro città, e di via Ortigara insieme a tutta l’area verde. Un percorso di progettazione partecipata che partirà a breve e condurremo insieme agli operatori e ai residenti”.