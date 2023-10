Hotel sequestrati per la truffa sul superbonus, Conflavoro: "Danno per tutta la collettività"

Sulla vicenda della truffa sul superbonus che ha portato al sequestro di vari alberghi sul territorio Riminese, il presidente di Conflavoro PMI di Rimini, Corrado Della Vista, dichiara: "Purtroppo non è la prima volta che organizzazioni esterne vengono sul tessuto locale per compiere i loro affari illeciti ai danni della collettività e di quegli imprenditori seri e onesti che avevano un reale interesse per la riqualificazione delle proprie strutture".

"I danni sono molteplici, perché oltre ad assorbire le risorse destinate, resta il degrado di quelle strutture che per anni rimarranno abbandonate in attesa che l'iter giudiziario compia il suo corso", prosegue Della Vista. Il presidente riminese di Conflavoro PMI rivolge anche un suggerimento ai proprietari degli immobili: "Non affidarsi con leggerezza ad imprese ignote che offrono somme ingenti di fronte a soluzioni facili e spesso di dubbia fattibilità ed economicità. E’ auspicabile affidarsi a professionisti, consulenti del settore e del territorio".