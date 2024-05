Hotel, il sindaco agli imprenditori: "La città sta cambiando look, ma vanno rinnovate anche le strutture"

Il Comune di Rimini presenta il progetto che porta all’apertura del nuovo Sportello Alberghi. L’iniziativa è stata illustrata agli imprenditori durante un incontro organizzato al teatro Galli. A spiegare gli intenti il sindaco Jamil Sadegholvaad: “Lo sportello vuole essere un supporto operativo per tutti gli imprenditori che desiderano migliorare, ampliare o riqualificare le proprie strutture ricettive, affinché possano orientarsi tra i diversi strumenti urbanistici a disposizione. E' un'iniziativa che nasce dalla volontà di essere al fianco pragmaticamente dei privati che credono in Rimini e che vogliono essere protagonisti del cambiamento della città”.

Davanti agli albergatori il primo cittadino aggiunge: “Abbiamo in avvio una corposa serie di investimenti per la riqualificazione urbana e ambientale (esempio il Parco del Mare, il piano fognario, l'ex Colonia Enel), per le infrastrutture (l'ampliamento della Fiera, il Metromare, i parcheggi), oltre a tanti interventi diffusi sul territorio, che guardano ad una Rimini accogliente dodici mesi l'anno. Per essere sempre più competitivi però l'infrastrutturazione della città deve andare avanti di pari passo ad una innovazione della nostra proposta di accoglienza e servizi. Abbiamo tanti imprenditori esperti e capaci e insieme possiamo trovare la strada migliore per raccogliere e vincere questa sfida che riguarda tutti”.