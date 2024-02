Hotel pronti a essere trasformati in studentati, Confindustria favorevole alla rigenerazione

Grazie a Confindustria si è tenuto un nuovo appuntamento che ha avuto al centro due temi di attualità che gli imprenditori seguono con attenzione: si è parlato dell’opportunità dei nuovi criteri per favorire l’insediamento di usi temporanei per gli alberghi dismessi o in fase di dismissione del comune di Rimini e di Università e dell’importanza del campus riminese per la crescita sociale ed economica. Sono intervenuti per il comune di Rimini, Roberta Frisoni assessora all’urbanistica e pianificazione del territorio, edilizia privata, rigenerazione urbana, demanio, politiche per la mobilità, trasporto pubblico e Pnrr, il dirigente Carlo Mario Piacquadio e i tecnici Isabella Migliorini e Lorenzo Turchi; Simone Badioli, presidente di UniRimini, che ha illustrato le attività messe in campo dal campus e dal tecnopolo di Rimini, dall’ampia offerta accademica al rapporto con le impresa, alla necessità di avere più spazi per aule ed alloggi per studenti.

“La presenza dell’università di Rimini – ha ricordato Simone Badioli presidente di UniRimini – porta un PIL di 24 milioni di euro. L’offerta formativa è ampia, il 20% degli studenti vengono da fuori Italia e la maggior parte della parte rimanente da fuori regione. L’università rappresenta quindi un investimento importante sia sul fronte sociale che economico. Ma per crescere occorre risolvere alcune criticità: occorrono più spazi per le aule e servono alloggi per gli studenti. È importante quindi fare squadra per trovare soluzioni nel breve periodo”.

“Riqualificazione e offerta formativa di alto livello sono leve per la crescita– ha spiegato Alessandro Pesaresi Presidente delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna – Il campus di Rimini ha un grande valore per lo sviluppo culturale ed economico generale, per questo va sostenuto con convinzione. Istituzioni e privati devono operare insieme in questa direzione e l’attenzione del comune è fondamentale per consolidare e fare crescere il campus riminese. Sul fronte della riqualificazione apprezziamo la novità introdotta, che può rappresentare una nuova opportunità di investimento d’impresa, anche in considerazione di interesse pubblico-sociale, e che merita un’attenta analisi”.