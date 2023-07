Hotel e villaggi, la vacanza sarà più cara. Ma a Rimini aumenti contenuti, sotto la media Nazionale

In Italia, con l’inflazione, crescono anche i prezzi di alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi e villaggi vacanze. Il trend dell’aumento si riscontra in tutta Italia, ma a differenza di altri territori a Rimini l’effetto si sta sentendo un po’ meno e comunque con un dato inferiore a quello che è l’aumento medio su scala nazionale: in Italia i servizi di alloggio vedono un rincaro su base annua del 12,8%, mentre nella classifica delle città Rimini vede un rincaro all’11,1%, che la posiziona al 35° posto. Ben diversa è la situazione in altri territori, ad esempio a Firenze le stanze aumentano addirittura del 45%, a Palermo del 32% e a Roma quasi del 24%. Tra le città dove si registrano più aumenti anche Ravenna (quarta in Italia) con un +23,6%. Per quanto invece riguarda gli aumenti della ristorazione, su base annua si prevedono rincari a livello Nazionale pari al 6,3%, per quanto riguarda Rimini anche in questo caso il dato resta contenuto con un +6% (41° città in Italia). A dirlo è uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori su elaborazione di dati Istat.

Su scala nazionale si parla di una vera e propria stangata vacanze. Nonostante la gran parte delle ferie saranno trascorse nel mese di luglio e agosto, a giugno si sono già impennati i prezzi legati al settore. In testa alla top ten mensile delle vacanze i voli, che occupano le prime 3 posizioni. Medaglia d'oro per i voli nazionali che in un solo mese decollano del 17,8%. Medaglia d'argento per i voli intercontinentali che volano dell'11,9% su maggio 2023. Sul gradino più basso del podio i voli europei che si alzano in un solo mese del 7,4%. Appena fuori dal podio il Trasporto marittimo che sale del 6,7%. Seguono i prezzi legati ai servizi di alloggio, con i villaggi vacanze, campeggi e ostelli che segnano un +5,5%, in sesta posizione alberghi e motel con +5,4%, poi pensioni con +3,5%. Dopo il noleggio mezzi di trasporto e sharing (+3,2%) e piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca (+2,4%), chiudono la top ten i Pacchetti vacanza nazionali con +2,2%.

Per la top 20 annua delle vacanze, vincono ancora i voli nazionali con +28,9% su giugno 2022. Al 2° posto i voli europei con +26%, medaglia di bronzo per i gelati con +18,9%. Al quarto posto i pacchetti vacanza nazionali con +18,4%. Dissetarsi sarà un problema quest'estate se non ci si limita a bere acqua del rubinetto. Le bibite analcoliche sono al 5° posto con +17,4%, i succhi di frutta e verdura al 7° posto con +15,8%, l'acqua minerale, in ottava posizione, ci costa l'11.9% in più rispetto alla scorsa estate. In sesta posizione alberghi e motel (+15,9%), al 9° posto i Parchi di divertimento (+9,4%), chiudono la top ten i Fast food e servizi di ristorazione take away con +8,2%. Seguono voli intercontinentali (+7,9%), pensioni (+6,6%), pasto in pizzeria (+6,5%). Si segnalano poi i ristoranti (15°, +5,5%), trasporto marittimo (16°, +4,6%), piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca (17°, +4,5%), Musei, monumenti storici (19°, +3,6%).