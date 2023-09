I 60 anni di Anspi festeggiati a Bellaria Igea Marina con un Gran Galà

Grande afflusso di pubblico per la serata “Gran Gala? 60° ANSPI”, tenutasi giovedi? 7 settembre in Piazzale Capitaneria di Porto a Bellaria Igea Marina con circa quattromila persone riunite per festeggiare assieme i 60 anni dell’Associazione Anspi, con una serata di spettacolo ed intrattenimento. L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale ed organizzato da Fondazione Verdeblu in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo Romagna Banca, e? stato dedicato dalla citta? agli amici di Anspi, presenti a Bellaria Igea Marina dal 6 al 10 settembre e che quest’anno festeggiano i 60 anni dell’Associazione, a sugello di un rapporto piu? che ventennale che lega Bellaria Igea Marina ad Anspi.

"Il Gran Gala? del 60* anno dell’Anspi non poteva che essere celebrato a Bellaria Igea Marina in considerazione delle quasi nozze d’argento tra la citta? e l’associazione." Afferma il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi «Il rapporto d’amicizia creatosi tra i vari soggetti ha fatto si? che la serata diventasse una festa alla quale hanno partecipato anche coloro che solitamente non sono coinvolti nel mondo Anspi. Infatti la risposta della citta? e dei turisti presenti e? stata di tre volte superiore al numero degli associati Anspi presenti a Bellaria Igea Marina." Il Gran Gala? 60° Anspi, presentato dal direttore artistico Andrea Prada ha accolto sul palco ospiti speciali del mondo dello spettacolo, della musica italiana e del web.

La serata si e? aperta con Cristiano Militello, il comico ed autore toscano noto come inviato di “Striscia lo Striscione” nella trasmissione Striscia la Notizia, che ha fatto divertire il pubblico con i suoi sketch umoristici passando poi alla giovane cantautrice italiana Federica Carta, concorrente di Amici di Maria de Filippi ’16 e a Sanremo 2019, che si e? esibita con alcuni dei suoi piu? grandi successi. A seguire il giovane tiktoker e content creator Riccardo Aldighieri che, tornato a Bellaria Igea Marina dopo lo scorso “Weekend city web” di fine luglio, ha portato sul palco del Gran Gala? tutta la sua simpatia e forza d’animo, ispirando il pubblico con il suo motto “Rendi la tua debolezza il tuo punto di forza”. Infine, ma non ultima, Orietta Berti: special guest della serata, che con la sua intramontabile voce accompagna gli ascoltatori dagli anni sessanta ad oggi, accogliendo grande seguito anche tra i piu? giovani grazie alle sue recenti collaborazioni musicali con cantanti come, per citarne alcuni, Fabio Rovazzi, Hell Raton, Fedez e Achille Lauro. La sua voce ha emozionato il pubblico diffondendosi per tutto il piazzale sulle note delle sue hit piu? famose, da quelle recentissime fino all’immancabile “Fin che la barca va” Accolta dall’Assessore alla cultura Michele Neri, il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi ed il Presidente Anspi Giuseppe Dessi?, la Berti e? stata omaggiata con la tessera n.1 di Anspi 2023.

Una serata inclusiva che ha abbracciato i gusti di un ampio pubblico, spaziando dai giovanissimi fino agli adulti, in linea con lo spirito tipico di Anspi che ben si concilia con quello di Bellaria Igea Marina quale “citta? aperta a misura di famiglia”. «Massima soddisfazione per l’evento!" Conclude Andrea Prada «Abbiamo portato sul palco del “Gran Gala? 60° Anspi” degli artisti assolutamente trasversali capaci di intrattenere un pubblico molto vario ed eterogeneo, dagli adulti fino ai giovanissimi. E? stato veramente bellissimo vedere una piazza piena, dove il valore era l’amicizia e lo stare bene assieme, come nello spirito di Anspi. Oltre allo spettacolo con Cristiano Militello e le canzoni di Federica Carta e Orietta Berti che hanno coinvolto l’intero pubblico, un momento particolarmente toccante e? stato quello con Riccardo Aldighieri, un tiktoker che ha fatto della sua disabilita? motoria un punto di forza, trasmettendo a tutti quanti un bellissimo messaggio motivazionale: un vero esempio per i piu? giovani."