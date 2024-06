I bagnini di Rimini pronti ad accogliere i campioni del Tour de France

La città si prepara ad accogliere i campioni del ciclismo con un tifo elettrizzante e un caloroso benvenuto. Tra coloro che non vedono l'ora di assistere a questo grande evento ci sono anche i bagnini pronti a colorare di giallo la spiaggia. Un coro di voci inneggia già da settimane ai protagonisti del Tour. Ed i bagnini, con la loro proverbiale simpatia e il loro spirito di festa, trascinano anche in questa occasione i bagnanti in un tifo romagnolo doc. Infatti, proprio per omaggiare questo entusiasmante evento i bagnini hanno inventato il cocktail del Tour oltre ad affiggere l’adesivo del benvenuto ai ciclisti.

"I valori del ciclismo, come la fatica, la tenacia e la determinazione - spiegano da Spiaggia Rimini - si fondono perfettamente con la passione per la propria terra e la voglia di accogliere i visitatori con calore e simpatia dei bagnini riminesi. Un connubio che rende l’arrivo del Tour de France a Rimini un evento ancora più speciale e ricco di significato. Rimini si conferma ancora una volta come città amante del ciclismo. Con il suo entusiasmo contagioso e la sua proverbiale ospitalità, Rimini è pronta ad accogliere il Tour de France e a vivere tre giorni di grande sport e di festa indimenticabili. I bagnini, con il loro tributo speciale, saranno parte integrante di questa straordinaria esperienza, contribuendo a rendere il Tour de France a Rimini un evento davvero unico".