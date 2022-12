I bambini “conquistati” dal Villaggio di Babbo Natale de Le Befane

Curiosi e un po' impazienti, ma tutti ordinatamente in fila per entrare nel magico Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Zara a Le Befane Shopping Centre di Rimini: sono tantissimi in questi giorni i bambini dai 4 ai 12 anni che hanno scelto di partecipare ai laboratori creativi – gratuiti previa prenotazione. Momenti nei quali i più piccoli, accompagnati dalle aiutanti di Babbo Natale, potranno dedicarsi con passione a momenti di gioco e divertimento, realizzando lavoretti e decorazioni 'nataliziose' da portare a casa per abbellire l'albero di Natale o la propria cameretta. Il tutto utilizzando gli strumenti 'magici' più importanti che ciascuno ha a disposizione: la propria fantasia e le proprie mani. Tutti i partecipanti riceveranno infine in dono una renna di peluche. I laboratori saranno aperti nei seguenti giorni: 10-11-17-18-22-23-30 dicembre dalle 15.30 alle 18.30.