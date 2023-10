I camici bianchi della Guardia medica sul piede di guerra: nel mirino i tagli dell'Ausl

I camici bianchi della Guardia medica sono sul piede di guerra per i tagli operati dall'Ausl e, oltre 40 medici firmano la denuncia di quello che viene definito "Un disegno irrispettoso dei Pazienti, dei Medici coinvolti e dei Livelli Essenziali di Assistenza e che si configura quale vero e proprio smantellamento del servizio, così come conosciuto da più di 30 anni". Secondo i dati forniti nella lettera di protesta i servizi erogati dalla sola Guardia Medica della Provincia di Rimini, nel 2022, constano di 33500 consulti telefonici, 7468 visite ambulatoriali e 4584 visite domiciliari. Oltre ad esprimere la loro preoccupazione su quali saranno le figure che dovranno svolgere le assistenze ai malati, i medici spiegano che "Tra i piani previsti, oltre ad un forte ridimensionamento del personale medico, soprattutto quello adibito ad attività domiciliare, è prevista la sostituzione della Centrale Operativa Medica con una centrale “laica”, costituita da personale non formato e non specializzato in ambito medico-scientifico, che si troverà a dover gestire un enorme flusso di richieste senza averne le competenze necessarie".

"Il disegno - aggiungono in una nota stampa - è quello di sottrarre risorse mediche alla Guardia Medica per utilizzarle nei CAU (Centri di Assistenza Urgenza), i nuovi presidi che affiancheranno i Pronto Soccorso per gestire i casi a bassa complessità. Riteniamo che questo obbiettivo, solo apparentemente opportuno e necessario, finalizzato a ridurre il carico per i Pronto Soccorso costantemente sotto stress, sia profondamente sbagliato, in quanto si persevera nell’errore di sottrarre risorse al Territorio, anch’esso già in forte deficit, per centralizzarle, al fine di colmare le ormai croniche carenze dei Pronto Soccorso. La conseguenza per l’utenza sarà quella di trovare ulteriormente ridotta la possibilità di accesso a una Medicina di prossimità, basata sul diretto rapporto medico-paziente,

costringendola ancor più ad afferire ai PS/CAU ed aggravando ulteriormente il problema che si voleva risolvere; tutto ciò inoltre, creerà confusione a carico del cittadino che dovrebbe a priori farsi un’auto-diagnosi per capire la gravità del suo stato e capire

autonomamente quale sia il servizio più adatto al suo problema, ritardando così la corretta presa in carico. Riteniamo inoltre sconcertante la proposta di eliminare la Centrale Operativa Medica e di sostituirla con una gestita da persone che non hanno nemmeno un titolo in ambito sanitario e che quindi non possono indirizzare il cittadino, aiutandolo in questa scelta. Un’errata interpretazione di una situazione di emergenza, unita ad una valutazione medica ritardata, rappresenta una combinazione pericolosa che a qualcuno potrebbe anche costare la vita. Inoltre, la riduzione dei medici impiegati nell’attività domiciliare causerà l’impossibilità di dare una risposta efficace e rapida, soprattutto nei momenti di picco delle richieste e costringerà ulteriormente il cittadino ad afferire ai PS/CAU o ad attivare i servizi di emergenza (118), creando forti disagi alla popolazione soprattutto alla grande platea di persone anziane, pluri-patologiche e/o non deambulanti ed a tutti i residenti nei Comuni più periferici. La ricetta per decongestionare i Pronto Soccorso dovrebbe essere a nostro avviso quella di potenziare il Territorio, per metterlo in condizione di svolgere correttamente la sua

importante funzione di filtro per l’Ospedale, invece di depauperarlo ulteriormente di risorse umane".

"Nel corso del tempo - proseguono i sanitari della Guardia medica - abbiamo instaurato un rapporto di fiducia e professionalità con gli

assistiti, rappresentando per loro un punto di riferimento sicuro e stabile, curando le loro problematiche in modo efficace ed empatico.

Tutti noi, abbiamo una formazione specifica in Medicina Generale come i Medici di Famiglia, dei quali rappresentiamo con pari ruolo, competenza e professionalità la continuazione in orario prefestivo, festivo e notturno, quando questi ultimi sono assenti e dei quali ripetiamo lo stesso approccio olistico, umano, basato sul rapporto fiduciario medico-paziente, per cui siamo fortemente contrari a snaturare la nostra figura per trasformarla, come si vorrebbe, in medico dei CAU, con competenze prettamente internistiche, tramite un breve ed insufficiente corso di aggiornamento. Ribadiamo quindi con forza la nostra contrarietà, come Medici di Medicina Generale alla nostra progressiva riduzione, trasformazione e ricollocamento, denunciando con forza questo tentativo di smantellare un servizio fondamentale, essenziale, che ha dimostrato di funzionare, rispondendo sempre in maniera efficace e tempestiva, lasciando un vuoto

incolmabile a carico dei cittadini".