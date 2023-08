I cani si azzuffano nello sgambatoio, azzannati una ragazza e un golden retriever

Una zuffa tra cani, avvenuta a Santarcangelo nella mattinata di venerdì, è costata a una 29enne il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Rimini a causa di un brutto morso al braccio. Tutto è successo al parco Baden Powel della città clementina, a ridosso del centro commerciale La Fornace, nei pressi dello sgambatoio dell'area verde dove ad incrociarsi sono stati un rottweiler e un golden retriever. Pare che il primo sia riuscito a sfilarsi il collare che lo teneva al guinzaglio per poi aggredire il secondo tenuto sempre al guinzaglio dalla 29enne. Quest'ultima, vedendo il proprio cane venire azzannato, ha cercato di intervenire ma il rottweiler l'ha azzannata a un braccio. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, è intervenuta una pattuglia della Municipale dell'Unione Comuni della Valmarecchia che ha provveduto ad identificare le persone coinvolte mentre la ferita veniva medicata. La ragazza, quindi, è stata trasportata in pronto soccorso dove sono stati necessari alcuni punti al braccio per ricucire la ferita provocata dal morso.