I cannibali delle auto: nel garage una Bmw rubata e spolpata per i pezzi di ricambio

Gli inquirenti della polizia Stradale di Rimini, nell'ambito di un'indagine sul furto dei veicoli e la rivendita dei pezzi di ricambio, ha individuato due malviventi che stavano cannibalizzando una Bmw Serie 1. L'auto, secondo quanto emerso, era stata rubata in città lo scorso giugno per poi riapparire nel garage di un'abitazione di via Neri da Rimini riconducibile a una famiglia di stranieri. Il mezzo era stato abbondantemente depredato e, oltre a vari optional, mancava anche il motore. Una perquisizione dell'appartamento, tuttavia, ha permesso di recuperare alcune parti tra cui il volante. Al termine degli accertamenti, i due componenti del nucleo famigliare sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e tutti i pezzi ritrovati, oltre a quello che rimaneva della Bmw, sono stati messi sotto sequestro.