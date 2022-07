I "cannibali" di auto scatenati: raffica di furti, il boccone più ghiotto è la Bmw

E', con tutta probabilità, una banda specializzata quella che negli ultimi giorni sta imperversando su Rimini per "cannibalizzare" le auto dagli accessori di lusso. Il "boccone" più ambito dai malviventi paiono essere i vari modelli della Bmw e, in particolare, il volante multifunzione e il cruscotto digitale. Da nord a sud del riminese non manca mattina che, turisti e residenti, si ritrovano con l'amara soprese della propria auto spogliata degli optionals. Diverse decine le denunce presentate alle forze dell'ordine ma, al momento, i ladri hanno agito con una tecnica molto sopraffina tanto che anche i più sofisticati allarmi non sono entrati in azione al momento del colpo. Solo alla mattina, quando è ora di riprendere il proprio veicolo lasciato in sosta, arriva la brutta sorpresa e il conto da pagare per portare l'auto dal meccanico e far reinstallare quanto asportato.