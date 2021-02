I carabinieri cercano gli assembramenti e trovano lo spacciatore

Durante i controlli del territorio, finalizzati al contrasto degli assembramenti e per far rispettare le norme anti-covid, i carabinieri della Stazione di Villa Verucchio si sono imbattuti in uno spacciatore. Il ragazzo è stato notato da una pattuglia dell'Arma mentre si aggirava in strada con fare sospetto e i militari hanno deciso di fermarlo per identificarlo. Alla vista delle divise il giovane, un 20enne del posto, è apparso subito molto nervoso tanto che è scattata sia la perquisizione personale che quella della sua vettura. E' stato così recuperato un involucro contendente 15 grammi di marijuana, oltre a tutto il materiale per confezionare le dosi, che è valso al 20enneuna denuncia a piede libero per spaccio.