I carabinieri passano al setaccio il territorio, nella rete 2 rapinatori, 1 ricettatore e 4 vandali

Controlli a tappeto sul litorale riminese da parte dei carabinieri della Compagnia di Rimini che, col supporto dei colleghi del Reggimento “Lombardia” di Milano, hanno passato al setaccio la città con un bilancio che ha visto una persona finire in manette, e altre 5 venire denunciate a piede libero. Le porte del carcere si sono aperte per un 43enne colpito da un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, in quanto ritenuto responsabile di 6 furti, tutti avvenuto all'interno di hotel e residence, e una rapina impropria che lo ha visto impossessarsi di una bici elettrica. Denunciato a piede libero, per furto con strappo, un sudamericano 34enne che avrebbe strappato la collana d'oro dal collo di un giovane studente della provincia di Forlì-Cesena. Dovrà invece rispondere di indebito utilizzo carte di credito e ricettazione un 35enne che, fermato in spiaggia per un controllo, è risultato assere in possesso di un bancomat risultato oggetto di furto ai danni di un 55enne bolognese. Guai per una baby gang di 4 nordafricani che, nella notte, sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri mentre danneggiavano i lettini di uno stabilimento balneare.

L'attività dei carabinieri, inoltre, ha visto i militari dell'Arma supportare i colleghi Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna che hanno visitato diversi locali di Rimini per verificare la presenza di eventuali lavoratori irregolari, le condizioni igienico-sanitarie e l’eventuale vendita di alcolici a minori. Nella rete sono finiti 2 chiringuito sulla spiaggia che, risultati non a norma per alcune disposizioni igieniche, sono stati sanzionati per 2mila euro ciascuno.