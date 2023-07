I cimeli dei piloti della Superbike all'asta benefica per la Romagna colpita dall'alluvione

Ha preso il via oggi l’asta benefica organizzata da WorldSBK e finalizzata a raccogliere fondi a favore delle comunità dell’Emilia – Romagna colpite dalle devastanti alluvioni dello scorso maggio. L’asta, lanciata insieme ad altre iniziative nel corso del Round Pirelli Emilia – Romagna che si è tenuto a Misano World Circuit dal 2 al 4 giugno, mette in vendita una serie di oggetti autografati, generosamente donati dai team e dai piloti del Motul FIM Superbike World Championship, che senza dubbio delizieranno gli appassionati e i collezionisti del WorldSBK.

Tra gli oggetti da collezione che è possibile accaparrarsi ci sono un casco autografato dal campione del mondo 2021 Toprak Razgatlioglu, le carenature delle moto Ducati Panigale V4 R guidate da Danilo Petrucci e Axel Bassani e tanti altri cimeli da non perdere. L'asta, ospitata su charitystars.com, durerà fino a sabato 15 luglio, in concomitanza con l'inizio di Gara 1 del Prometeon Italian Round di Imola. Tutto il ricavato delle vendite sarà destinato al fondo istituito dall'Agenzia Regionale per la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna.