I condomini scovano un topo d'appartamento che li aggredisce nel tentativo di fuggire

Serata agitata, quella di lunedì, per i residenti di un condominio di largo Bordoni a Rimini che hanno scovato un topo d'appartamento. Gli abitanti della palazzina, intorno alle 19, hanno notato quello che è stato poi identificato per un ungherese 28enne che si aggirava con fare sospetto nelle pertinenze del palazzo per poi infilarsi nel portone e uscire poco dopo con un borsone. Fermato dai residenti, che nel frattempo avevano dato l'allarme in Questura, il malvivente ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo i presenti con calci e pugni mentre sul posto è accorsa una pattuglia delle Volanti. Gli agenti sono riusciti a bloccare l'esagitato non prima di essere stati a loro volta colpiti. Ammanettato, è emerso che nel borsone c'era dell'abbigliamento sportivo appena rubato all'interno dello stabile e il malvivente è stato portato in Questura per poi essere arrestato e trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida.