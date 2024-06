I controlli nella casa dello spacciatore fanno trovare marijuana e hashish

Un'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto di un 49enne ritenuto essere uno spacciatore. I militari dell'Arma, nel pomeriggio di lunedì, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'uomo residente in Valconca. Con il supporto dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Rimini è stato possibile individuare 95,18 grammi di hashish e 33,9 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Il tutto è valso le manette per il 49enne che, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in caserma e processato nella giornata di martedì.