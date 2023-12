I dipendenti comunali di Bellaria festeggiano il Natale

"Tutti ospiti del quarto piano!" è l'iniziativa organizzata dai dipendenti del Comune di Bellaria Igea Marina, fortemente sostenuta dalla RSU aziendale, per scambiarsi gli auguri in occasione delle prossime festività natalizie. Una tradizione inaugurata nel 2019, che vede il personale ritrovarsi in almeno due appuntamenti annui all'insegna dello star bene insieme: svoltosi in settimana, questo happening ha mantenuto fede allo spirito con cui è stato introdotto e che in questi anni ha contribuito alla creazione di un clima lavorativo positivo, collaborativo, improntato al team working e alla condivisione di intenti e obiettivi. Per la cena di fine 2023, i dipendenti del 4° piano che comprende tutta la Gestione del Territorio coordinato dall'Arch. Adele Mancini, si sono messi in gioco cucinando e servendo ben ottanta colleghi "commensali" che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. La novità non è stata solo questa, perchè il forte spirito di altruismo che li ha sostenuti ha dato alla serata anche un risvolto benefico. Tutto il ricavato infatti andrà in beneficenza: la parte più cospicua devoluta a “Rompi il silenzio”, organizzazione che promuovere il cambiamento nei comportamenti socioculturali per la parità di genere, la restante donata ai ragazzi scout CNGEI di Bellaria Igea Marina.