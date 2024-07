I Dragons della Regina, neo campioni regionali under 14, ricevuti in municipio

L’onda rossa dei “draghi” della Regina ha invaso la Sala Giunta di Palazzo Mancini. Sono i piccoli grandi campioni della squadra di pallacanestro di Cattolica, i magnifici Dragons, reduci dalla grande vittoria del Campionato regionale categoria under 14 Silver con cui hanno portato la città sul gradino più alto del podio. La Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore allo sport Federico Vaccarini hanno ricevuto il team e i coach, Diego Saleh, Andrea Lazzara, Carlo Cavallazzi e Marco Adanti, in Comune per festeggiare insieme il trofeo e consegnare a giocatori e società l’attestato di merito sportivo. Una società nata poco prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19 e che in appena 5 anni di vita ha già messo in bacheca premi importanti. Oltre al primo posto del Campionato regionale, i Dragons hanno portato a casa anche un prestigioso secondo posto al Torneo nazionale di San Sepolcro. La squadra è composta da 28 cestisti, tra cui una ragazza, tutti del 2010-2011.

“È un orgoglio accogliervi nella casa comunale – è stato il saluto della Sindaca Foronchi – e celebrare insieme questa bella vittoria. Lo sport è fondamentale, è vita, insegna tanti valori, è un momento di divertimento e di formazione nello stesso tempo, si gioisce per le vittorie, ci si rammarica per le sconfitte, ma poi ci si riprova, si va avanti, ci si mette sempre in gioco. Come nella vita. I nostri complimenti alle famiglie e agli allenatori. Noi adulti abbiamo il compito di insegnare ai nostri ragazzi e ragazze, ma in realtà siamo noi che apprendiamo da loro. Continuate così, viva i Dragons, viva il basket di Cattolica”.

“Nel basket si guarda tutti dalla stessa parte, è uno sport che insegna a essere squadra ed è la squadra che vince – commenta l’Assessore Vaccarini -. Crescete sempre facendo sport! Grazie per aver portato il nome di Cattolica nei palcoscenici più importanti dell’Emilia Romagna. Avanti così!” “Abbiamo vinto questo campionato anche con il supporto del Comune e della città – interviene il coach Diego Saleh – è stato un appoggio fondamentale, abbiamo avuto un anno meraviglioso. Ora pausa estiva, pronti per tornare in campo a settembre più carichi di prima”.