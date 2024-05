I figli di Pierina: "Non c'era nessun uomo 'misterioso' nella vita di nostra madre"

Davide Barzan, consulente dello studio legale Barzan che tutela Manuela e Loris Bianchi, ha sempre sostenuto che ad uccidere Pierina Paganelli possa essere stato un assassino esterno alla cerchia di famigliari e conoscenti e, nell'ultimo capitolo sull'omicidio della 78enne, era stata avanzata la possibilità che il killer potesse essere un "ammiratore segreto" dell'anziana. Nella scorsa puntata di Quarto Grado era stato accennato alla vicenda ma, allo stesso tempo, era stato anche specificato che i fiori ricevuti dalla vittima sarebbero risaliti a un paio di anni fa, mentre i biglietti anonimi si sarebbero susseguiti nel tempo. Illazioni che hanno profondamente ferito i figli della Paganelli che si sentono "oltraggiati profondamente - dicono - in quello che gli è rimasto di più caro", il ricordo della propria madre rigettando con forza la tesi sulla presenza di una misteriosa amicizia maschile della donna accoltellata. "Non c'è alcun mistero", precisa Monica Lunedei, legale dei fratelli Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, i tre figli di Pierina.

"Si tratta di una persona molto anziana che aveva ricevuto aiuto e assistenza da Pierina in alcune occasioni", spiegano i figli tramite l'avvocato. "Questa persona ha poi inviato alla signora Pierina come ringraziamento un mazzo di fiori con un biglietto un gesto gentile e gradito, nessuna implicazione romantica". Un'amicizia utilizzata però "per creare un'ombra sulla povera vittima e insinuare il dubbio". Come hanno raccontato i tre figli di Pierina, si trattava di una persona molto anziana, rimasto vedovo e deceduto nel periodo del Covid del 2021. "Stiamo parlando di un ultra ottantenne - prosegue la legale - del quale la procura ha in mano il certificato di morte. I fiori sono stati mandati una sola volta con un solo biglietto e se i figli non hanno parlato di questa circostanza con la procura immediatamente dopo la morte è perché i fatti risalgono ad almeno cinque anni fa e poi la persona è deceduta. Strano è invece come questo episodio sia stato reso pubblico".

Tale amicizia maschile è venuta fuori quando Manuela Bianchi - nuora di Pierina che la ritrovò esanime nel garage - avrebbe chiesto conferma di quel mazzo di fiori a Chiara Saponi, la figlia della vittima. In seguito la vicenda è stata citata dal consulente di Bianchi nel corso di una trasmissione tv, accennando alla possibile esistenza di un "quinto uomo", ovvero un sospettabile al di fuori delle 4 persone tenute d'occhio dalla polizia: Manuela Bianchi, la nuora di Pierina che aveva trovato il corpo senza vita della 78enne; l'indagine aveva fatto emergere la sua relazione extraconiugale col vicino Louis Dassilva. Quest'ultimo sposato con Valeria Bartolucci, ex amica della Bianchi dopo la scoperta del tradimento del marito. Loris Bianchi, fratello di Manuela, che nei primi giorni dell'indagine sarebbe stato protagonista di una serie di incongruenze sul suo alibi fornito agli inquirenti della Squadra Mobile.