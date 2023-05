I fondi del Pnrr per ristrutturare due ex caselli ferroviari e realizzare una palestra

Procede l’iter amministrativo per tre progetti finanziati dal Pnrr, che riguardano la riqualificazione di due caselli della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino e la realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello Sport a Santarcangelo. È stata approvata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale la variazione di bilancio per i progetti, realizzati nell’ambito del Distretto socio-sanitario Rimini Nord, di ristrutturazione edilizia dei due caselli lungo la ferrovia Santarcangelo-Urbino, mai ultimata, di proprietà del demanio statale e recentemente acquisiti dal Comune. L’intervento sui due edifici – che saranno destinati ad attività di “housing first” nell’ambito dell’emergenza abitativa e percorsi di autonomia per le persone con disabilità – ha subito un incremento dei costi per due ordini di ragioni: la prima legata, come accaduto in altri casi, alla necessità di adeguare le previsioni economiche all’aumento generalizzato dei costi, la seconda relativa al potenziamento del progetto per il casello destinato ad accogliere persone con disabilità.

Se l’investimento previsto per l’edificio di via Celletta dell’Olio vedrà un incremento di 7mila euro – passando da 500 mila a 507mila euro totali – per la riqualificazione del ex casello di via Rughi la spesa prevista passa da 440mila a 533mila euro: l’aumento di costo servirà a rendere totalmente accessibili i locali a persone con qualsiasi tipo di disabilità. Rispetto alle somme totali stanziate dal Pnrr, quasi 900mila euro, l’Amministrazione comunale finanzierà la quota restante con risorse proprie. Nei giorni scorsi la Giunta ha dato anche il via libera alla firma dell’accordo con Acer per la redazione dei progetti esecutivi e definitivi, nonché la gestione amministrativa del percorso di realizzazione degli interventi su entrambi i caselli.

Nel frattempo, ha avuto un primo esito positivo l’avviso esplorativo pubblicato dall’Amministrazione comunale per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello Sport. All’avviso pubblico, chiuso nei giorni scorsi, hanno infatti manifestato il proprio interesse alla progettazione e realizzazione dell’intervento 17 imprese, che ora dovranno inviare al Comune la propria proposta per dare corso alla procedura negoziata che porterà all’individuazione dell’aggiudicatario. Come già previsto inizialmente dal bando, le offerte saranno valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica – che comprende anche la progettazione esecutiva – e di 20 punti a quella economica.