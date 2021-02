I gemelli Dellai negativi al tampone, potranno partecipare al Festival di Sanremo

Dopo il caso di Moreno Conficconi degli Extraliscio, altri due protagonisti di Sanremo 2021 possono tirare un sospiro di sollievo e scongiurare l'ombra del Coronavirus. I Dellai, tra le Nuove Proposte del festival, sono risultati negativi al tampone molecolare effettuato ieri. I due gemelli di Cattolica avevano contratto il virus una ventina di giorni fa, come raccontano direttamente sui loro profili social: "Ce la siamo vista veramente brutta- hanno scritto Matteo e Luca- abbiamo temuto che il nostro sogno non potesse realizzarsi: nelle scorse settimane siamo risultati positivi al Covid e abbiamo fatto due settimane di completo isolamento in casa. Alla fine e' andato tutto bene e quindi si parte. Sanremo Arriviamo!". I ragazzi sono in gara con il brano 'Io sono Luca'.