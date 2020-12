I giovani Lions donano un contributo per l'acquisto dei buoni spesa

Nei giorni scorsi Leo Club, l’associazione giovanile del Lions Club Valle del Conca, si è presentata all’Amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano per un momento di confronto, ma anche per esprimere il desiderio di creare una collaborazione continuativa. L’Associazione, presieduta da Debora Casoli, marignanese, è composta da un gruppo di under 30 che si impegnano a contribuire allo sviluppo della realtà che li circonda attraverso interventi ed azioni mirate all'utilità sociale. Proprio per questo, la Presidente e la Vicepresidente, oltre a presentarsi, hanno espresso il desiderio di effettuare una donazione a favore del Conto corrente comunale per l’Emergenza Covid, per permettere l’acquisto dei buoni spesa per le persone più in difficoltà, quale primo atto di attenzione per la realtà marignanese.

L’incontro con l'Assessore Bertuccioli, con delega ai Servizi Sociali, Associazionismo e volontariato, è stata infatti l’occasione da parte dell’Associazione di conoscere meglio la realtà comunale ed esprimere un profondo desiderio di collaborazione. L’Amministrazione ha accolto con entusiasmo il gesto e il bellissimo messaggio di questa realtà di attivismo giovanile ed ha espresso il desiderio di coinvolgerla in future progettazioni. Per questo è stata inserita nella mailing list che riunisce le Associazioni e realtà del territorio marignanese, in modo da costruire un rapporto diretto e operativo per essere al fianco in future iniziative di cui si condividano i valori.