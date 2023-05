I ladri approfittano del maltempo e svaligiano un bar in spiaggia

Amara scoperta per i proprietari del bar Lido, sulla spiaggia di Rimini all'altezza del Bagno 51, visitati dai malviventi che hanno approfittato dell'ondata di maltempo per svaligiare il locale. I ladri, dopo aver forzato una serranda, sono entrati all'interno della struttura mettendo tutto a soqquadro. Non trovando contanti a portata di mano, a sparire sono state le attrezzature elettroniche e bottiglie di alcolici e superalcolici. I malviventi, non contenti, hanno anche devastato la cucina frugando nei congelatori che contenevano il pesce gettando a terra quello che capitava. Il furto è stato scoperto dai titolari solo nella mattinata di giovedì e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi di rito. Il bottino ammonta a circa 3mila euro.