I ladri prendono di mira il supermercato, colpo notturno a Miramare

Colpo notturno al Despar di Miramare, in viale Parigi, coi malviventi che sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica. I ladri, che pare siano stati particolarmente accorti, sono riusciti ad entrare nel punto vendita senza che nessuno se ne accorgesse tanto che anche gli inquirenti dell'Arma non avrebbero trovato segni di effrazione. Una volta dentro hanno puntato direttamente alle casse per ripulirle dei contanti, il bottino è ancora da quantificare ma pare si tratti dei pochi euro del fondo, per poi fuggire indisturbati. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno acquisito anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza, con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad individuare gli autori del furto.