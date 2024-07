I ladri prendono di mira l'Ufficio Tributi del Comune, i malviventi feriti durante il colpo

Ad accorgersene, nella prima mattinata di lunedì, sono stati i dipendenti dell'Ufficio Tributi del Comune di Rimini che al rientro dopo il fine settimana hanno scoperto che la sede di via Ducale era stata visitata dai ladri. I malviventi hanno approfittato del weekend e, dopo essere saliti da un condotto dell'aerazione hanno forzato un infisso della palazzina che ospita vari uffici dell'amministrazione, hanno messo tutto a soqquadro. Lungo i corridoi sono state trovate evidenti tracce di sangue coi ladri che, nello scassinare i distributori automatici di bevande e snack, si sono feriti seriamente a giudicare dalle pozze lasciate. Da un primo bilancio, oltre alle monete custodite nelle macchinette, sono spariti anche alcuni smartphone in uso dai dipendenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e sono in corso accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza con la speranza che, dagli occhi elettronici, possano emergere elementi utili per individuare gli autori.