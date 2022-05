I lavoratori del trasporto pubblico incrociano le braccia: indetto sciopero di 4 ore

Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato, UilTrasporti e UGL FNA hanno indetto uno sciopero aziendale di 4 ore, nella giornata di sabato 4 giugno, in tutti i bacini su cui opera Start Romagna. Nel bacino di Rimini la fascia oraria in cui non sarà garantito il normale servizio di trasporto pubblico è dalle 17:00 alle 21:00; nel bacino di Forlì-Cesena e in quello di Ravenna, dove sono possibili ripercussioni anche sul servizio traghetto, lo sciopero andrà dalle 17:15 alle 21:15. Start Romagna si scusa fin da ora per i possibili disagi. A precedente iniziativa di sciopero aziendale di 4 ore dell’11 luglio 2020, l’adesione era stata del 33,85% nel bacino di Forlì-Cesena, del 44,29% del bacino di Ravenna e dell’89,58% nel bacino di Rimini.