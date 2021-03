I lavoratori dello spettacolo tornano in piazza: "Chiediamo tutele e una vera ripartenza"

I professionisti del settore dell'arte, della cultura e dello spettacolo tornano in piazza anche a Rimini. Dopo la manifestazione dello scorso 23 febbraio, si è infatti costituita anche in città la Rete Pacs, Professionisti arte cultura spettacolo, che sabato, in occasione della Giornata mondiale del Teatro, insieme a numerosissime altre città, tornerà in piazza Cavour alle 11.30 per rimarcare la "forte necessità di far sentire la propria voce, per un ordinamento equo, plurale e inclusivo della cultura e dello spettacolo che tuteli realmente i lavoratori".

E per "richiedere nuovamente la presa in carico" da parte delle Istituzioni competenti di una serie di "urgenze": la convocazione di un tavolo interministeriale permanente; lo sblocco immediato dei ristori rimasti in sospeso; misure, economiche e non, relative ai protocolli di sicurezza, per garantire una "vera e totale ripartenza del settore"; il riconoscimento dei contributi figurativi per le intere annualità 2020 e 2021; l'attuazione di una "riforma strutturale, formale e fattuale del settore. E ancora: finanziamento e sostegno delle piccole e medie realtà.

La Rete Pacs-Rimini intende dunque "stimolare un confronto partendo dal nostro territorio con le sue specificità, promuovendo la cultura e lo spettacolo dal vivo come comparti sui quali investire energie e capitali", in modo da "rigenerare il senso di comunità in senso virtuoso".