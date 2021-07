I lavori alla rete del gas riportano alla luce dei reperti archeologici: spostati i banchi del mercato

A Santarcangelo di Romagna saranno spostati in via Garibaldi i sei posteggi del mercato del venerdì solitamente posizionati in via Ludovico Marini dove gli scavi per i lavori di manutenzione alla rete del gas hanno fatto riemergere alcuni reperti archeologici. Proprio nella mattinata di martedì, infatti in seguito al ritrovamento di resti dell’antica Via Emilia, l’intervento di manutenzione si è dovuto fermare, mentre gli archeologi hanno immediatamente avviato i primi rilievi.

Fino alla chiusura del cantiere di via Ludovico Marini, pertanto, i banchi del mercato settimanale del venerdì interessati dai lavori troveranno posto lungo via Garibaldi che rimarrà chiusa al traffico dalle ore 6 alle ore 15 al pari di via di piazza Ganganelli. Anche in quest’ultima via infatti la circolazione è stata interdetta in seguito al riordino del mercato resosi necessario per il rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus.