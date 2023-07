I lavori di Hera alla condotta fognaria di via Di Vittorio si spostano presso la scuola Media Gabellini

Da lunedì 24 luglio il cantiere di Hera, avviato nei giorni scorsi per la posa della condotta fognaria di via Di Vittorio, si sposterà nei pressi della scuola media Gabellini. Gli interventi che hanno interessato ad oggi l’attraversamento della rotonda sulla Strada Provinciale 31 Marano per proseguire in via Di Vittorio fino a giungere ora all’altezza del plesso scolastico, saranno realizzati a tratti in modo da garantire la viabilità ai residenti e verranno ultimati prima dell’avvio dell’anno scolastico.

Oltre alla posa già eseguita del collettore esistente in via Di Vittorio, i lavori prevedono la connessione dei tronchi di reti presenti nelle vie laterali e lo sdoppiamento delle reti per l’intera area. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle opere, verrà chiuso al traffico veicolare, eccetto i residenti, il tratto di via Di Vittorio compreso tra la scuola media Gabellini e via Del Balcone

Per consentire tali interventi, la linea 58 di Start Romagna effettuerà, fino al 13 agosto nella sola direzione Riccione, il seguente percorso alternativo: via Marano, svolta a destra in via Di Vittorio e via del Balcone.