I libri arrivano a scuola in cargo bike: debutta il servizio alla primaria Carla Ronci di Torre Pedrera

La Biblioteca Gambalunga monta in sella per raggiungere gli studenti della città. Debutta il 6 maggio l’iniziativa “Libri in cargo bike”, promossa dal Comune di Rimini per avvicinare anche i giovanissimi alle innovative modalità con cui ci si può spostare nei centri urbano. La prima scuola a sperimentare il servizio sarà la primaria “Carla Ronci“ di Torre Pedrera: un operatore del Bikepark di Rimini si occuperà di consegnare alla scuola i libri ricevuti in prestito dalla Biblioteca per poi andarli a ritirare dopo tre settimane, portando con sé nuovi libri da lasciare alle classi. Una prima prova in previsione di settembre, quando il servizio diventerà stabile e servirà tutte le scuole del territorio riminese.

Questa iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Rimini e Bikepark, la nuova velostazione presente davanti alla stazione ferroviaria di Riminiche fornisce, oltre ad una ciclofficina attrezzata, parcheggio custodito e noleggio di biciclette, deposito bagagli. Al Bikepark, oltre a noleggiare biciclette e ebike, è possibile provare anche le tre cargo bike a pedalata assistita acquistate grazie ai fondi del progetto europeo Horizon 2020 “CCC- CityChangerCargobike” di cui il Comune di Rimini è partner. Le tre cargo bike attualmente a disposizione rispondono ad altrettante esigenze diverse: una è adatta per il trasporto di carrozzine e di persone con ridotte capacità motorie; la seconda è utile per il trasporto merci grazie al grande cassone frontale; la terza invece è dedicata alle famiglie, con seduta per bambini frontale, coperta in caso di pioggia e a protezione dal freddo. Per consentire a tutti di provare questo nuovo mezzo, che in molte città europee è già utilizzata come seconda auto familiare, oggi è possibile richiedere l’affitto gratuito della cargo bike per 15 giorni.

“La promozione dell’utilizzo delle cargo bike per gli spostamenti quotidiani e per il trasporto delle merci rappresenta una delle azioni strategiche inserite nel Pums del Comune di Rimini e rappresenta un’opportunità per far conoscere alle persone le molteplici possibilità a disposizione per spostarsi in città senza utilizzare l’auto – sottolinea l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni – Coinvolgere le scuole attraverso questa prima iniziativa credo sia significativo proprio nella prospettiva di diffondere una nuova cultura della mobilità soprattutto nelle nuove generazioni”.