I locali del centro storico allo stremo, Mambelli: "Vogliamo i controlli non la repressione"

I bar del centro di Rimini che sono aperti ad intermittenza e solo per asporto vivono un momento ben lontano dai fasti dei tempi d'oro quando raggiungere la Vecchia Pescheria per consumare un cocktail o stare insieme agli amici era un miraggio tra il muro di persone. A raccontare l'attuale situazione della movida di Rimini è Malko Mambelli, giovane imprenditore e proprietario del No Limits oltre che segretario provinciale di M.i.o Emilia-Romagna: "Ho deciso di aprire secondo quanto i vari Dpcm consentono - racconta. - E' sata più una decisione fondata sul sentimento che sulla reale visione imprenditoriale, ad esempio domenica ho deciso di aprire ed a fine giornata mi sono reso conto che non avevo coperto nemmeno le spese vive gestionali, ormai la movida del centro si è adeguata ai tempi che corrono è diventata una covida". Ma oltre al crollo degli incassi per Mambelli ci sono anche altri problemi come la forte pressione da parte delle forze dell'ordine. "Tra venerdì e domenica - spiega l'imprenditore - le pattuglie della Polizia Locale hanno battuto a tappeto la zona, e fin qui tocca davvero fare un plauso a questi uomini che rendono un lavoro veramente prezioso alla comunità se non fosse che spesso ho avuto modo di notare come il concetto di controllo da esercitare prendesse la forma di vera e propria repressione. Nessuno vuole eludere le regole che oltre ad essere di legge in fin dei conti sono anche di buon senso ma è quanto mai frustrante vedere pattuglie minacciare ragazzini appena usciti da un locale di chiudere tutte le attività qualora non ci sia l'accettazione delle regole. Purtroppo già nella situazione attuale sembra di vivere nel mondo raccontato da Orwell".