I marinai di salvataggio esclusi dai bonus del Governo: l'appello

In una nota di fine anno i Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini condividono la loro situazione e l'assenza di aiuti da parte del Governo in questo anno che sta per terminare. "Essendo la nostra categoria composta da soccorritori professionisti inquadrati però come “lavoratori stagionali del turismo”, suona ancor più beffardo dover constatare come la Categoria sia rimasta ingiustamente ed inspiegabilmente esclusa dall’accesso ai bonus previsti dagli ultimi decreti governativi, aggiungendo così, all’incertezza per il nostro lavoro, anche l’incognita economica".

L'intervento

"I marinai di salvataggio della provincia di Rimini vogliono augurare ai cittadini, turisti e operatori del settore Buone Feste e un 2021 nel segno della rinascita sociale e della ritrovata sicurezza personale. Chi si occupa di sicurezza cerca di ridurre le variabili fortuite; la nostra esperienza e professionalità suggeriscono come occorra programmare una risposta efficace in termini di sicurezza con addetti al salvamento esperti ed una organizzazione del Servizio adeguata".

"La professione del Salvataggio, presidio essenziale della sicurezza in spiaggia, implica responsabilità, disciplina, preparazione nonché costante aggiornamento delle tecniche di intervento, recupero e rianimazione. Questo fondamentale incarico viene svolto con indomita passione da Noi professionisti, chiamati ad intervenire in situazioni di tangibile pericolo, spesso in condizioni di mare mosso e forte vento e, dalla scorsa stagione, affrontando quotidianamente il rischio concreto di contrarre il CoVid-19. Proprio in ragione di ciò, essendo la nostra Categoria composta da soccorritori professionisti inquadrati però come “lavoratori stagionali del turismo”, suona ancor più beffardo dover constatare come la Categoria sia rimasta ingiustamente ed inspiegabilmente esclusa dall’accesso ai bonus previsti dagli ultimi decreti governativi, aggiungendo così, all’incertezza per il nostro lavoro, anche l’incognita economica. Ci auguriamo che gli ultimi incontri, avvenuti nelle sedi istituzionali, siano d’aiuto per un futuro meno incerto e più sereno".