I Marinai di salvataggio scendono in piazza: "Il servizio di salvamento diventi un servizio pubblico"

I marinai di salvataggio della Provincia di Rimini saranno in Piazza Cavour Venerdì dalle 18.45 per protesta. Spiega una nota: "Nonostante le accertate presenze turistiche ed il clima favorevole alla balneazione, i sindaci dei Comuni litoranei della provincia di Rimini decidono di non estendere a tutte le spiagge provinciali il servizio di salvamento oltre il 12 Settembre: siamo quindi arrivati al paradosso che il Comune di Rimini e il Comune di Cattolica prorogano il servizio per le sole spiagge libere, spiagge senza fine di lucro che possono usufruire del servizio essenziale di vigilanza e soccorso, mentre in quelle a fine di lucro (quelle in concessione agli stabilimenti balneari) ci saranno migliaia di bagnanti su tutta la riviera che non potranno contare su nessuna forma di vigilanza, assistenza e soccorso".

Eppure nel corso degli ultimi giorni siamo stati purtroppo costretti a registrare numerosi decessi, sia in spiaggia che in mare. "Ritenete giusto che chi usufruisce a pagamento delle spiagge in concessione privata non abbia diritto alla salvaguardia della propria vita e sia meno tutelato rispetto a chi frequenta le spiagge libere? Questa è una situazione che non esitiamo a definire"inaccettabile".

Gli addetti ritengono quindi necessaria l'estensione del servizio di salvamento a tutto il litorale provinciale indistintamente, oltre che renderlo il prima possibile un servizio pubblico gestito direttamente dalle istituzioni pubbliche territoriali e non da aziende balneari con esclusivo scopo di lucro e che reputano il servizioo come un mero costo da abbattere. La sicurezza in mare non può essere ostaggio di logiche aziendali e la salute e la salvaguardia della vita di turisti e cittadini non può e non deve essere considerata un costo da abbattere ma bensì un patrimonio da valorizzare e sul quale investire".