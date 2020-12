I medici di famiglia scendono in campo per effettuare i tamponi

Tamponi rapidi a Morciano per salvare il Natale: dal 14 al 31.12 presso il padiglione fieristico. Un Natale il più possibile liberi dalle quarantene. Una ottima esperienza di collaborazione con medici di famiglia di Morciano di Romagna: da lunedì 14 dicembre presso il parcheggio retrostante il padiglione fieristico verranno effettuati tamponi rapidi di fine "quarantena" per liberare immediatamente le persone dall'isolamento fiduciario. Questo sarà possibile grazie al fatto che il risultato dei test verrà dato al paziente entro 15 minuti, senza la necessità che venga processato a Pievesistina con i conseguenti giorni di attesa. I medici di famiglia che hanno accettato di effettuare questo servizio sono una quindicina e si alterneranno tutti i giorni, esclusi i festivi e i giorni 24 e 31 dicembre, ogni pomeriggio dalle 13.00 in poi sino al 31.12 I responsi saranno immediatamente caricati online sul sito del Dipartimento di Prevenzione al quale spetterà il rilascio del certificato. I test si terranno sotto il parcheggio coperto di via Forlani retrostante al padiglione, chiuso e presidiato a turno, da Carabinieri, Polizia Locale, Protezione civile e Associazione Nazionale Carabinieri. Il Comune si occuperà di tutti i fattori organizzativi: la creazione di una rete internet per trasmettere immediatamente i dati alla ausl; Il posizionamento di transenne, la fornitura di tavoli, sedie computer; la pulizia e sanificazione dell'area. Tutti i giorni l'ASL si preoccuperà dello smaltimento dei rifiuti sanitari.