I mercati settimanali della Valmarecchia presidiati dai carabinieri

Nel corso della settimana i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno intensificato i controlli durante i mercati ambulanti nei paesi della Valmarecchia per vigilare sul rispetto delle norme anti-covid e, allo stesso tempo, per evitare gli assembramenti. In particolare i militari dell'Arma hanno controllato sul corretto uso delle mascherine da parte sia dei venditori che dei clienti. La cittadinanza si è dimostrata particolarmente ligia al rispetto delle regole del Dpcm e non si sono riscontrate criticità.