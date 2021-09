I mezzi del Metromare superano le prove di collaudo

Dopo le giornate di prove tecniche, i mezzi elettrici del Metromare superano i colaudi e quindi potranno entrare in servizio sul tracciato Rimini-Riccione. A darne notizia è il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, che in una nota stampa comunica che "Con il superamento delle prove di collaudo dei veicoli Van Hool Exquicity siamo all'atto conclusivo della realizzazione di Metromare. Già mesi fa avevamo avuto il nulla osta per quanto riguarda la linea, ovvero l’infrastruttura, da parte di Ustif. Poi abbiamo richiesto l’avvio delle prove per gli autobus e per la loro interazione con il sistema della linea filoviaria. Se a luglio si era presentato qualche aspetto da approfondire, le prove sostenute tra ieri e oggi sui mezzi e in linea hanno dato esito positivo. Quindi tutto è pronto per l’immissione in linea, con i veicoli collaudati e quelli che lo saranno a breve. È un risultato molto importante e posso dire ai critici e ai dubbiosi del Metromare che possono stare tranquilli: il sistema funziona. Voglio ringraziare Pmr per tutto il lavoro che è stato svolto, prima per la progettazione e poi per consentire la messa in linea in collaborazione con Start. Così pure va menzionato Ustif che ha presieduto la commissione di collaudo. E desidero ringraziare anche i funzionari e i tecnici della Provincia che in questo progetto hanno messo non soltanto competenza e dedizione, ma autentica passione. Con questo atto termina di fatto la fase sperimentale di Metromare e si avvia quella a regime. Siamo davanti, a mio parere, ad una svolta per certi versi epocale in quella che è una radicale innovazione del trasporto pubblico nella nostra provincia. Una svolta perfettamente coerente con le scelte di sostenibilità ambientale che segna una tappa chiave lungo il percorso su cui dobbiamo continuare a lavorare.”