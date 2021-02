I militari della Guardia di Finanza a caccia di reclute all'Iss "Gobbetti-De Gasperi"

Incontro in modalità webinar per illustrare agli studenti le possibilità di carriera nella Fiamme Gialle dopo le superiori

A seguito dell’invito della Dirigente scolastica dell’ISISS “P. Gobetti – A. De Gasperi” di Morciano di Romagna, Prof.ssa Simona Flammini, per contribuire all’orientamento degli studenti che si affacciano al mondo del lavoro è stato organizzato nei giorni scorsi un incontro in modalità webinar (da remoto) per far conoscere ai ragazzi il Corpo della Guardia di Finanza. Nella giornata di “Orientamento in uscita” rivolta agli studenti delle classi 5^, sono stati coinvolti circa 110 studenti, degli indirizzi Tecnici e Professionali che, hanno partecipato con attenzione e dinamismo. L’occasione è nata per presentare le varie opportunità lavorative offerte dalla Guardia di Finanza ai giovani diplomati, attraverso gli annuali pubblici concorsi banditi per accedere alla carriera militare nei ranghi del Corpo ed ai possibili percorsi di studio che si possono intraprendere parallelamente all’addestramento militare e di polizia. È stata evidenziata la possibilità del reclutamento nel Corpo della Guardia di Finanza che avviene esclusivamente previo superamento di pubblici concorsi, periodicamente pubblicati sul sito istituzionale del Comando Generale della Guardia di Finanza “www.gdf.gov.it.”, per le categorie ufficiali, ispettori e finanzieri.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Colonnello Antonio G. Garaglio in qualità di relatore, ha coinvolto gli studenti sul valore civile ed educativo della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso la proiezione di un breve filmato sull’attività d’istituto svolta dalla Guardia di Finanza. In particolare nel video istituzionale sono state proiettate delle suggestive immagini per offrire ai ragazzi utili spunti di riflessione sulla storia del Corpo, i compiti operativi di polizia economico-finanziaria, l’organizzazione e la vita degli allievi nelle scuole di formazione, dove si formano i futuri Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti e Finanzieri.

La “mission” è stata quella di dare un contributo nell’ambito delle attività di orientamento promosse dalla Scuola di Morciano di Romagna a favore degli studenti dell’ultimo anno - che quest’anno faranno l’esame di maturità - verso le proprie preferenze future per permettere che gli stessi una volta terminati gli studi possano scegliere autonomamente e più consapevolmente.

Nell’incontro è stata anche presentata una giovane testimonianza, un ispettore del Corpo in servizio presso la Tenenza di Cattolica, che, dopo aver raccontato il suo percorso formativo/lavorativo nel Corpo della Guardia di Finanza, ha risposto alle curiosità degli studenti in ascolto, particolarmente interessati a conoscere come è organizzata la giornata di un allievo maresciallo e l’impegno richiesto durante il corso di formazione.