I “Nibbio” della Polizia al fianco delle Volanti per il controllo del territorio

A partire dal 27 luglio , al fianco delle Volanti, nei servizi di controllo del territorio, usciranno le pattuglie motomontate della Polizia di Stato denominate “Nibbio”, fortemente volute dal Questore Francesco De Cicco. Gli operatori della Squadra Volanti di Rimini, in sella a 2 Bmw F 750 Gs, verranno impiegati nel controllo del territorio di particolari zone della città difficilmente accessibili quali, ad esempio, il centro storico ed i parchi. Affiancheranno le volanti di zona fornendo così un utile supporto in caso di intervento e soprattutto in caso di reati predatori. Il fine ultimo è fornire un ulteriore supporto nella prevenzione e repressione dei reati e nella vicinanza alla gente così da aumentare la percezione della sicurezza in ambito cittadino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.