I No Green pass imbrattano la sede della Cisl di Rimini: scritte spray sui muri

Nuovo raid vandalico dei No Green pass a Rimini dove, nella notte tra martedì e mercoledì, ad essere presa di mira è stata la sede della Federazione Pensionati della CISL e dell’Associazione di volontariato Anteas. Con la vernice spray è stata tracciata una scritta che sostiene come il passaporto vaccinale sia un "golpe" e inneggia alla protesta dei lavoratori del porto di Trieste. Scritte analoghe sono apparse anche su un muro di via Ravegnana e, al momento, la Digos sta indagando per individuare gli autori.

“Ancora una volta - afferma Maria Antonietta Aloisi, segretaria generale della Federazione dei pensionati CISL Romagna- ci si accanisce contro il sindacato, colpendo nel contempo una sede di volontariato che opera del tutto gratuitamente a favore delle fasce più fragili e deboli della nostra società. Respingiamo con forza questi atti intimidatori e vandalici, riaffermando la natura democratica, inclusiva e a beneficio del bene comune del nostro sindacato e respingendo qualunque forma di violenza, anche verbale, di minoranze urlanti che mettono a rischio la coesione sociale e l’operare di tutto il movimento sindacale a favore dei suoi associati e di tutta la cittadinanza”.

“Questo è l’ennesimo atto di violenza e di vandalismo che accade nel nostro territorio- sottolinea il segretario generale di CISL Romagna Francesco Marinelli. Questi atti non agevolano chi come noi ha da sempre tenuto aperta la porta del dialogo nella fermezza delle nostre convinzioni ma nel confronto democratico e civile con tutte le opinioni diverse. Abbiamo subito denunciato il fatto alle autorità per far sì che i responsabili siano perseguiti, come avvenuto per la nostra sede di Forlì. Come sindacato continueremo fermamente a discutere e negoziare le condizioni per far sì che anche i luoghi di lavoro siano sicuri nel rigoroso rispetto dei protocolli su salute e sicurezza fintanto che l’emergenza non sarà terminata”.

“Atto disdicevole e vergognoso”. Così Roberto Pezzani, responsabile Pensionati Cisl (Fnp) dell’Emilia-Romagna commenta a caldo l’azione delle scritte no vax sui muri della sede Fnp di Rimini. “Disdicevole -osserva Pezzani- perché i no vax ignorano totalmente l’efficacia dei vaccini dimostrata scientificamente sul campo. Vergognosa perché il rifiuto dei vaccini mostra totale assenza di senso civico, in particolare verso i più deboli, a cui il vaccino salva la vita. E vaccinarsi è un atto ‘d’amore”. Per Filippo Pieri, segretario generale Cisl Emilia-Romagna, “è un vile attacco al sindacato, proprio ora che è fortemente impegnato a far ripartire il Paese e l’economia attraverso la ripresa del lavoro, in sicurezza grazie alle vaccinazioni”.