I "No Green pass" scendono in piazza, la città pronta a blindarsi

E' in calendario per venerdì 15 la manifestazione organizzata dai "No Green pass" a Rimini. Una data non scelta a caso e che coincide con l'entrata in vigore dell'obbligo di vaccino su tutti i luoghi di lavoro. Secondo quanto emerso, l'appuntamento è per le 10 in piazza Cavour con un corteo che poi si muoverà lungo corso d'Augusto per terminare davanti alla Prefettura. Il centro storico di Rimini, quindi, è pronto a blindarsi per evitare disordini con il sindaco Sadegholvaad che ha già chiesto al Prefetto la "massima attenzione" e la Questura ha già fatto sapere agli organizzatori che al primo segnale di disordini la manifestazione verrà sospesa e il corteo sciolto. Una preoccupazione rigettata dal Movimento 3V e dalle associazioni No vax che hanno organizzato l'appuntamento e che ribadiscono di voler sfilare pacificamente. Una posizione presa anche da Matteo Angelini, neo consigliere comunale eletto col 4% delle preferenze tra le file del Movimento 3V, che ha spiegato come le associazioni vogliano sfilare pacificamente senza voler creare disordini.