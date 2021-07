I 'no vax' sotto casa del sindaco di Pesaro, Gnassi: "Piena solidarietà a Matteo Ricci"

"Piena solidarietà al sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Siamo con te sindaco!". Lo scrive su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini rivolgendosi al primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci. Mercoledì sera, infatti, un gruppo di no vax si è raccolto sotto le finestre di casa sua per manifestare e Ricci giovedì li ha denunciati. Sulla questione interviene anche il presidente di Anci Emilia-Romagna, Andrea Gnassi. "Manifestare critica non ha niente a che vedere con il dispiegarsi di atti aggressivi e d'odio e con la ricerca di 'facili' capri espiatori rispetto a una situazione che tutti sappiamo complessa e che richiede a ciascuno di noi ogni possibile sforzo per mantenere aperto uno spazio di parola e salde le relazioni con ogni parte sociale".

Per questa ragione "esprimiamo la più ferma solidarietà nei confronti di Matteo Ricci, presidente Ali e sindaco di Pesaro che- ricordiamo- agisce in primo luogo come responsabile della Salute Pubblica della propria comunità, e invitiamo i responsabili a ritornare nel perimetro del dialogo e dell'ascolto reciproco". (fonte Dire)