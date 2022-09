I padroni di casa si svegliano con le fiamme sul terrazzo, paura all'alba

Tanta paura per i proprietari di un appartamento di via Perlasca, a Marebello di Rimini, svegliati all'alba da un incendio che si era sviluppato sul terrazzo dell'abitazione. L'allarme è partito verso le 5.45 quando, a causa di un probabile cortocircuito, le fiamme hanno attaccato gl arredi del balcone e sul posto sono accorsi i mezzi del 115. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere l'incendio che rischiava di interessare i tubi del gas metano che alimentavano la caldaia. Sono state necessarie quasi due ore di lavoro per avere ragione delle fiamme e dichiarare il cessato pericolo che ha provocato solo danni a cose.